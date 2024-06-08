Названы признаки подготовки Западом ракетного удара по России Военэксперт Дандыкин: Запад готовит ракетный удар по России

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Запад готовит ракетный удар по России. Он не исключил, что полеты украинских БПЛА над территорией РФ являются попыткой НАТО провести разведку позиций ПВО, а также расположений аэродромов и военных баз.

Пытаются повлиять на психику мирных граждан, что БПЛА ВСУ могут долететь даже до Северной Осетии. Это первое. Второе: НАТО руками Киева проводит разведку позиций российской ПВО, аэродромов, расположение ракетных баз на случай прямого столкновения с Россией, проверка, вычисление маршрутов полетов ракет НАТО, США, — считает Дандыкин.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев оповестил об уничтожении беспилотника средствами ПВО. По его информации, последствий на земле не обнаружено. В свою очередь Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы.

В Министерстве по региональной безопасности Тульской области заявляли об уничтожении беспилотника системами противовоздушной обороны в небе над регионом. По данным ведомства, на земле разрушений и пострадавших нет.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил об атаке беспилотников на промзону города Кстово, в частности на объект топливно-энергетического комплекса, где произошел пожар. Минобороны эту информацию не комментировало.