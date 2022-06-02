Названы признаки, которые указывают на подготовку ограбления квартиры

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Если собственнику квартиры стучат в дверь или звонят в домофон, однако человек никого не обнаруживает, это может говорить о готовящемся ограблении. Как сообщает INFOX.ru, таким образом преступники пытаются определить распорядок дня потенциальной жертвы.

Если никаких поводов для его визита нет, но человек в рабочей форме заявился к вам на порог и выясняет, когда вы бываете дома, лучше пожелать ему всего хорошего и закрыть дверь. Это может быть коммунальщик, волонтер с соцопросом и другие подобные персонажи. Раньше информацию о хозяевах часто выясняли через их маленьких детей. Также агентом злоумышленников в теории может быть пассия вашего ребенка-подростка, — пишет издание.

Помимо этого, злоумышленники нередко представляются сотрудниками госорганов, чтобы вынудить хозяина квартиры покинуть жилье. В таком случае россиянам посоветовали самостоятельно перезвонить в ведомство и уточнить, действительно ли их присутствие необходимо. Также следует насторожиться, если дверной замок внезапно стал плохо работать или туго проворачиваться. Это может быть признаком того, что грабитель пытался взломать дверь, но его спугнули.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Чили сообщила, что в дом главы ведомства Майи Фернандес Альенде пробрались грабители и применили силу в отношении сына и супруга. Отмечается, что злоумышленники были вооружены огнестрельным оружием. В ведомстве добавили, что грабители угнали машину семьи и забрали из дома технику.