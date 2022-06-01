Названы признаки, которые говорят о значительном риске развития деменции Медик Каллисайя: снижение скорости ходьбы говорит о значительном риске развития деменции

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Снижение скорости походки и когнитивных способностей говорит о значительном увеличении риска развития деменции. Более того, замедленная ходьба может также говорить о повышенной вероятности развития слабоумия, пишет Live 24.

Походка относится к характеру ходьбы человека, основанному на балансе и координации мышц, необходимых телу для движения. Согласно недавним выводам, снижение скорости ходьбы и когнитивных функций может быть связано с повышенным риском развития слабоумия. Полученные данные подчеркивают важность добавления показателей скорости ходьбы к скрининговым оценкам деменции, — сообщает издание.

Доцент Национального центра здорового старения Мишель Л. Каллисайя отметила, что тесты на измерение скорости ходьбы проводятся легко и быстро, а также недорого стоят. По ее мнению, такое исследование можно было бы делать вместе с когнитивным тестом, чтобы определить риски развития деменции.

Ранее геронтолог Юрий Конев заявил: чтобы замедлить развитие возможной деменции, стоит придерживаться средиземноморской диеты, а также отдавать предпочтение белому мясу, а не красному. Помимо этого, он порекомендовал потреблять в пищу больше растительных масел.