Названы признаки клубники, выращенной с вредными добавками

Клубника, выращенная без применения гормонов и вредных добавок, отличается по запаху и внешнему виду. Натуральная ягода имеет выраженный аромат и насыщенный вкус, а клубника без запаха, но слишком яркого цвета, скорее всего, содержит красители.
Об этом
Помочь выбрать пригодную ягоду может цвет листьев на её верхушке. Листья ярко-изумрудного цвета говорят о том, что клубника свежая. Если же они с тёмный оттенком, то значит, ягоду собрали не в день продажи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что по словам опрошенных порталом Medicalnewstoday врачей-диетологов и гастроэнтерологов, в список полезных продуктов (при отсутствии противопоказаний) для людей с гастритом и язвой входят ягоды — черника и клубника, цветная капуста, обычная белокочанная капуста, редька, яблоки.