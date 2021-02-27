Названы признаки клубники, выращенной с вредными добавками

https://static.news.ru/photo/e37589b6-798c-11eb-aacb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клубника, выращенная без применения гормонов и вредных добавок, отличается по запаху и внешнему виду. Натуральная ягода имеет выраженный аромат и насыщенный вкус, а клубника без запаха, но слишком яркого цвета, скорее всего, содержит красители.

Об этом написал один из пользователей китайской платформы Sohu. Мужчина посоветовал не покупать крупные ягоды или ягоды необычной формы. Он отметил, что крупный размер клубники, вероятнее всего, достигнут за счёт гормонов. Частое употребление такой ягоды может плохо сказаться на организме.

Помочь выбрать пригодную ягоду может цвет листьев на её верхушке. Листья ярко-изумрудного цвета говорят о том, что клубника свежая. Если же они с тёмный оттенком, то значит, ягоду собрали не в день продажи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по словам опрошенных порталом Medicalnewstoday врачей-диетологов и гастроэнтерологов, в список полезных продуктов (при отсутствии противопоказаний) для людей с гастритом и язвой входят ягоды — черника и клубника, цветная капуста, обычная белокочанная капуста, редька, яблоки.