Названы признаки износа аккумулятора в смартфоне IT-специалист Черток: быстрая разрядка смартфона является признаком износа аккумулятора

Фото: Richard B. Levine/imago-images.de/Global Look Press

Руководитель отдела ИТ группы компаний «Рексофт» Евгений Черток заявил, что об износе аккумулятора в смартфоне могут говорить несколько признаков. Одним из них является быстрая разрядка гаджета, отметил он в интервью агентству ПРАЙМ.

Эксперт указал на то, что другими признаками окончание срока работоспособности батареи могут быть также перегрев смартфона при его зарядке, механические повреждения и деформация корпуса. Такие проблемы как правило появляются после того, как гаджет попал под прямые солнечные лучи или в высокую влажность.

Также Черток назвал признаками износа аккумулятора разрядку гаджета за ночь выше нормы (2-5%) и невозможность зарядить смартфон на 100%.

Ранее генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов заявил, что пользователям смартфонов стоит изучить предустановленный в аппаратах функционал. Не исключено, что он может скрывать ряд моментов, о которых люди ранее не подозревали. Он рассказал, в частности, что гаджет призван оптимизировать время пользователя.