Названы привычки, разрушающие желудок Терапевт Чернышова: нерегулярное питание разрушает желудок

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Нерегулярное питание разрушает желудок и негативно влияет на его состояние, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что это происходит из-за желудочного сока, который слишком долго находится без пищи и раздражает стенки. Кроме того, следует отказаться от вредных привычек: курение и алкоголь ослабляют защитные слизистые оболочки и повреждают стенки.

Если мы питаемся нерегулярно, желудочный сок слишком долго находится в желудке без поступления пищи и раздражает его стенки. <...> Курение тоже ослабляет защитные слизистые оболочки желудка. Алкоголь, особенно если он крепкий, раздражает стенки желудка и повреждает их, — пояснила терапевт.

Врач добавила, что на желудке негативно сказывается стресс. По словам специалиста, из-за постоянного нервного состояния останавливается регенерация клеток слизистой. Чернышова отметила, что в желудочном соке находится соляная кислота, для защиты от которой организм вырабатывает специальную слизь. Нарушение этого процесса может привести к образованию язвы, предупредила врач.

Сами клетки слизистой желудка очень быстро погибают и заменяются на новые. Это беспрерывный процесс регенерации новых клеток взамен растворенных кислотой. Но если человек нервничает, этот процесс нарушается, — подчеркнула терапевт.

Диетолог Евгений Арзамасцев ранее предупредил, что некоторые продукты нельзя есть на голодный желудок, к ним относятся грибы и орехи, которые будут сложно переноситься. По его словам, следует отказаться от блюд с избытком специй, так как те могут негативно отразиться на состоянии слизистой желудка.