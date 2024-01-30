Названы привычки, разрушающие интимную жизнь пары Психолог Хоуз: полное растворение друг в друге и вранье разрушают интимную жизнь

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Полное психологическое растворение партнеров друг в друге и сведение к минимуму общения с друзьями являются привычками, разрушающими интимную жизнь и отношения в целом, рассказал в беседе с британским изданием HuffPost психолог Брайан Хоуз. Еще одной вредной для отношений привычкой он назвал вранье друг другу, в том числе о финансах.

Эксперт подчеркнул, что полное слияние партнеров с вычеркиванием окружающих из жизни, а также ложь способны подорвать даже крепкие отношения. Это же касается и неравноправного распределения обязанностей по дому. Как отметил Хоуз, пары, которые не помогали друг другу по дому, были меньше удовлетворены сексуальной жизнью.

Обида может накапливаться со временем, поэтому полезно честно обсудить ведение порядка в доме, — посоветовал психолог.

В свою очередь, психолог и семейный терапевт Дебра Кэмпбелл в беседе с изданием добавила, что сохранить яркую сексуальную жизнь партнерам помогут ежедневные проявления нежности и прикосновения друг к другу. Это говорит о том, что люди по-прежнему желанны друг для друга, при этом необязательно каждый день заниматься сексом.

Семейный терапевт Лиз Хиггинс назвала изданию еще один фактор сохранения крепкого союза — это вдумчивое общение и искренняя заинтересованность в делах партнера. Эксперт также посоветовала парам раз в неделю выделять время, чтобы обсудить отношения: именно такие беседы помогают удостовериться, что у партнеров нет обид друг на друга.

Ранее сексолог Трейси Кокс в беседе с британским изданием Daily Mail предупредила, что секс может представлять серьезную опасность для здоровья, в том числе поспособствовать развитию рака. По словам эксперта, особую опасность представляют инфекции, передающиеся половым путем.