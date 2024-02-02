Названы привычки, наносящие вред смартфону IT-эксперт Муртазин: протирание смартфона спиртом наносит устройству вред

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Протирание экрана смартфона с помощью спирта или других агрессивных жидкостей наносит вред устройству, предупредил в беседе с «Москвой 24» IT-эксперт Эльдар Муртазин. Также, по его словам, вред гаджетам причиняет их использование в слишком жаркую и холодную погоду.

Не стоит протирать экран и разъемы устройства спиртом и обеззараживающей жидкостью. Вы можете залить мембраны, микрофоны. К тому же антисептик способен содержать влагу, что приводит к окислению разъемов, — подчеркнул специалист.

Тем, кто сильно переживает за дезинфекцию, Муртазин порекомендовал обзавестись специальным ультрафиолетовым обеззараживателем для телефона. Что касается вредных для девайса погодных условий, то при сильной жаре аппарат будет сильно нагреваться, при этом быстрее теряя заряд. То же самое касается и низких минусовых температур. Опасна и высокая влажность, которая «убивает» электронику, рассказал эксперт.

Также ошибкой является установка слишком большого количества приложений на телефон, добавил в беседе с изданием руководитель аналитического центра по защите информации Владимир Ульянов. Он объяснил, что программы даже в фоновом режиме потребляют и энергию, и память устройства, что в конечном счете может негативно сказываться на работе смартфона, который будет быстро разряжаться и тормозить.

Ранее Владимир Ульянов рассказал, что для экономии заряда на смартфоне можно уменьшить яркость устройства. Кроме того, в случаях, когда человек не ждет звонка или СМС, можно поставить телефон в авиарежим.