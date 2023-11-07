Названы привычки, которые вредят горлу Врач Лагутин: полоскание горла содой приводит к разрыхлению слизистой

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Привычка полоскать горло содой и солью во время болезни опасна, предупредил врач-оториноларинголог Валентин Лагутин. В разговоре с «Газетой.Ru» он уточнил, что такой раствор сушит и разрыхляет слизистую. Специалист посоветовал вместо этого полоскать горло шалфеем или ромашкой.

Не стоит полоскать горло содой и солью, растворенными в воде. Сода и соль при совместном воздействии одновременно осушают и разрыхляют слизистую. Для полосканий лучше выбирать составы с дубильными веществами: шалфей, ромашка, хорошо заваренный черный чай, — отметил врач.

Также может навредить и шептание, при котором голосовые связки привыкают к разомкнутому состоянию. Лор отметил, что при ларингите из-за такой привычки возвращение голоса займет длительное время. Кроме того, для горла вредно курение, из-за него нарушается процесс клеточного питания слизистой глотки и гортани, они разрыхляются. Контакты с красками и химическими веществами на производстве чреваты мутациями, которые повышают риски развития онкологических заболеваний.

Опасность также несут стрессы. Они приводят к недосмыканию голосовых связок. Врач пояснил, что это проявляется осиплостью и огрублением голоса. Кроме того, некоторые пищевые привычки тоже могут навредить горлу. Из-за частого употребления черного кофе и крепкого чая возникает першение, а из-за холодных напитков появляется осиплость, подчеркнул Лагутин. Он посоветовал не злоупотреблять кислыми фруктами и медом, особенно перед голосовыми нагрузками. Эти продукты могут спровоцировать раздражение слизистой. Помимо этого, жареные блюда и покупные сухарики снижают эластичность голосовых связок, а острая еда провоцирует выработку слизи и сухой кашель.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее рассказал, что характерными симптомами гонконгского гриппа являются высокая температура, насморк и кашель. По его словам, при обнаружении тяжелых проявлений заболевшему необходимо обратиться к врачу.