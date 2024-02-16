Названы привычки, которые могут привести к поломке наушников Аналитик Муртазин: привычка оставлять наушники на морозе приведет к их поломке

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Привычка оставлять наушники на морозе, например в машине зимой, может привести к их поломке, предупредил аналитик Эльдар Муртазин. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что наушники представляют собой аксессуар, который ремонтируется в редких случаях и имеет маленькую емкость аккумулятора.

Надо помнить, что наушники — это аксессуар, который в большинстве случаев не ремонтируется. И у него маленькая емкость аккумулятора. Поэтому если вы забываете наушники на морозе, например в машине, то они могут проморозиться. И в результате потерять емкость, — пояснил эксперт.

Кроме того, не стоит чистить наушники при помощи зубочистки. Существует риск проткнуть сеточку, которая находится внутри. Это приведет к плохой работе наушников. Муртазин добавил, что важно избегать контакта наушников с водой. Любая электроника, которая не имеет защиты от влаги, «боится» воды. Эксперт отметил, что это относится и к зарядным кейсам для наушников.

Аналитик Владимир Ульянов ранее рассказал, что, если телефон начинает подтормаживать, можно попробовать его перезагрузить. Эксперт подчеркнул, что иногда в оперативной памяти накапливается лишняя информация, которую не удается удалить стандартными методами.