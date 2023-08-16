Названы привычки, которые могут привести к образованию грыжи Хирург Умнов предупредил о риске развития грыжи из-за переедания

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Некоторые занятия или привычки могут повысить риски развития грыжи, предупредил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В беседе с LIFE.ru хирург уточнил, что одной из причин возникновения грыжи может стать переедание. Он пояснил, что эта привычка приводит к повышению внутрибрюшного давления, что может вызвать образование грыжи передней брюшной стенки.

Умнов отметил, что межпозвоночные грыжи могут появиться из-за физических упражнений. К ним относятся приседания со штангой и становая тяга. Хирург также советует избегать подъема тяжестей — это повышает риски развития грыжи передней брюшной полости.

Кроме того, негативно скажутся на здоровье чрезмерное увлечение компьютерными играми, работа в офисе или любое занятие, при котором человек постоянно находится в сидячем положении. Из-за этого сглаживаются межпозвоночные поверхности позвонков, выталкивая диск наружу. Это может привести к дорзальной грыже.

Травматолог-ортопед Ольга Левченко ранее предупредила, что сидячая офисная работа с неправильным положением тела приводит к различным проблемам со здоровьем. По ее словам, к «болезням офиса» относятся боли в спине и шее, ожирение и так называемый туннельный синдром.