Названы привычки автомобилистов, от которых нужно отказаться зимой Автоэкперт Рязанов посоветовал водителям отказаться от опасных маневров зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителям зимой нужно соблюдать скоростной режим и отказаться от совершения резких маневров, сообщил в беседе с «Российской газетой» технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов. По его словам, также важно следить за чистотой оптики.

Автомобилистам России нужно отказаться зимой от опасных маневров, превышения скорости даже на незначительный показатель, а также следить за чистотой оптики, зеркал и стекол: в метель и снегопад хорошая видимость — первая необходимость для тех, кто управляет транспортными средствами, — предупредил эксперт.

Рязанов напомнил, что необходимо своевременно менять шины. Он объяснил, что летом замена «резины» не столь критична, как зимой, поскольку неподходящие шины на обледенелых дорогах могут спровоцировать аварию.

Ранее автомобильный эксперт Александр Гоман сообщил, что машина может не завестись зимой из-за проблем с аккумулятором или при использовании плохого бензина. Он отметил, что в холодную погоду аккумуляторная батарея быстро разряжается и не может принимать достаточно заряда.

Также зимой водителям часто приходится менять свечи зажигания. Это связано с тем, что при попытке завести двигатель многие автовладельцы заливают их. Гоман подчеркнул, что также важно следить за состоянием заслонки или форсунок: их стоит чистить каждые 20–30 тысяч километров. Кроме того, в холодную погоду лучше покупать качественное топливо, чтобы не возникло проблем с бензонасосом.