Названы приводящие к выпадению волос заболевания Дерматолог Филева: выпадение волос может быть признаком болезни щитовидной железы и анемии

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Врач-дерматолог Александра Филева рассказала «Известиям», что выпадение волос может быть признаком стресса, недостатка витаминов, болезней щитовидной железы и внутренних органов, а также вызвано приемом лекарств. Эксперт при этом отметила, что при андрогенетической алопеции волосы истончаются, редеют, ослабевают и в конечном итоге выпадают в определенных зонах. По ее словам, до 90% случаев долговременного выпадения волос связаны с этим недугом.

Помимо алопеции есть и другая проблема: качество волос. Если в организме нарушается обмен веществ, то первыми на неполадки реагируют волосы — тускнеют, ломаются, выпадают. Так часто бывает при заболеваниях щитовидной железы, анемии, хронических инфекциях, заболеваниях соединительной ткани и патологиях ЖКТ, — сказала Филева.

Она подчеркнула при этом, что обычно человек теряет за сутки от 40 до 100 волос. Специалист отметила, что для проверки наличия проблем с волосами следует захватить прядь волос (примерно 50–60 штук) максимально близко к коже головы и потянуть вдоль волоса. Если на руке осталось менее пяти волосинок, то причин для беспокойства нет, заключила Филева.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.