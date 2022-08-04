Названы приводящие к алкоголизму профессии Психотерапевт Потапова: работа на заводе и в шоу-бизнесе может привести к алкоголизму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочие в сборочном цехе завода

Люди, работающие на заводе, а также звезды шоу-бизнеса подвержены развитию алкоголизма, предупредила доцент, врач-психотерапевт Татьяна Потапова. В группе риска находятся учителя, врачи, дальнобойщики, полицейские и менеджеры, так как они часто испытывают стресс на работе, пишет Lenta.ru.

Я в свое время собирала на заводе материал для своей научной работы, и рабочие, которые состояли на учете, говорили: «Да что вы, что здесь особенного? Да все вокруг так пьют». Вот это самое опасное, когда все вокруг так пьют, — пояснила врач.

Психотерапевт добавила, что чаще всего алкоголизм развивается на фоне невроза. Пристраститься к спиртному может человек любой профессии, если он чувствует, что не может реализовать себя, и ему не нравится его место работы. В таком случае алкоголь помогает справиться с неприятными ощущениями от тяжелого трудового дня, что в конечном итоге приводит к пагубной зависимости, отметила Потапова.

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