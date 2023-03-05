Названы прививки, которые нужно сделать перед началом летнего сезона Инфекционист Малышев: перед началом лета россиянам нужно привиться от клещевого энцефалита

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев рассказал URA.RU, что россияне, живущие на территориях, где клещи переносят вирус энцефалита должны привиться перед началом летнего сезона. Эксперт добавил, что туристам, которые собираются в тропические страны, следует поставить вакцину от гепатита А. Он при этом признал, что многое также зависит от конкретной страны, куда собирается путешественник.

Все зависит от того, кто куда собирается и кто где живет. На тех территориях, где есть клещи, которые переносят вирусы клещевого энцефалита, надо от него привиться. Кто собирается поехать в центральные области Сибири, на Дальний Восток, должны привиться. Тот, кто собирается на юг, в страны тропического пояса, Юго-Восточную Азию, то нужно привиться от гепатита А, — сказалМалышев.

Специалист добавил, что перед поездкой нужно обратиться в Санэпиднадзор, чтобы получить необходимые данные по прививкам для конкретной страны или территории.

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