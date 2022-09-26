Названы причины запаха тухлых яиц изо рта Express: причинами запаха серы изо рта могут быть инфекции, болезни желудка и стресс

Фото: shutterstock.com

Запах сероводорода, который похож на запах тухлого яйца, сигнализирует о проблемах с желудком, передает LIVE24 со ссылкой на Express. Опрошенные изданием медики рассказали, что чрезмерное выделение этого вещества говорит о синдроме раздраженного кишечника, бактериальных инфекциях или сильном стрессе, а также из-за неправильного рациона. Так, например, неприятный запах изо рта способны спровоцировать брокколи, цветная или брюссельская капуста, чеснок, молочные продукты, а также пиво при частом употреблении.

Если один или несколько из этих продуктов часто присутствуют в вашем рационе, стоит на время отказаться от них и понаблюдать за состоянием организма, — пишет издание.

Если после коррекции рациона не происходит изменений, специалисты рекомендуют обратиться за консультацией к врачу. Кроме того, отрыжка, которая может сопровождать серный запах изо рта, также бывает спровоцирована кислотным рефлюксом, который медики называют гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГРЭБ). В таком состоянии желудочная кислота регулярно поступает в горло из нижних отделов системы пищеварения. Избыток кислоты в желудке может провоцировать воспаление слизистой оболочки.

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова ранее рассказала, что стресс, неправильное питание, чрезмерный прием лекарств и заражение бактерией хеликобактер пилори могут привести к язве желудка. По ее словам, заболевание также может вызвать нарушение работы сфинктеров желудка, которые отвечают за заброс желчи.