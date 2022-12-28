Названы причины сниженного аппетита Терапевт Романенко: аппетит может снизиться из-за анемии и сердечной недостаточности

Фото: shutterstock

Сниженный аппетит может свидетельствовать о хронической сердечной недостаточности, которая провоцирует энергетический и кислородный голод в организме, рассказала «Москве 24» терапевт Татьяна Романенко. Она добавила, что аппетит снижается и при анемии, которая также вызывает сильную слабость. Помимо того, аппетит пропадает при любом инфекционном заболевании, сопровождаясь повышением температуры и интоксикацией, уточнила врач.

Очень часто аппетит снижается при хронической сердечной недостаточности. Сердце плохо работает, плохо сокращается, плохо насыщает весь организм кислородом. Организм испытывает энергетический и кислородный голод, и люди пожилого возраста очень часто говорят, что не хотят есть, сил никаких нет, — рассказала Романенко.

Терапевт посоветовала при снижении аппетита сходить на прием к врачу и сдать необходимые анализы, чтобы исключить фактор органических заболеваний и инфекций, установить точные причины появления этого симптома и назначить правильное лечение.

Онколог Антон Ильин ранее рассказал, что онкологические заболевания коварны и зачастую человек не замечает, что болен, поскольку рак может скрываться за такими неочевидными симптомами, как потеря аппетита и снижение веса, когда он может даже обрадоваться, что похудел. Опасными признаками могут быть сильная слабость и хроническая усталость, при которой человек зачастую не может пройти и пары шагов, отметил врач. Специалист рекомендовал регулярно проходить обследования, тогда болезнь можно выявить на ранней бессимптомной стадии, что максимально повышает шансы вылечиться.