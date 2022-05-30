Названы причины шума в ушах Остеопат Животов: шум в ушах возникает из-за воздействия на слуховой нерв или проблем с сосудами

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Шум и звон в ушах возникают из-за воздействия на слуховой нерв или проблем с сосудами, сообщил врач-остеопат Владимир Животов, передаёт «ФедералПресс». Различные опухоли, последствия травм черепа, хроническое воспаление и натяжение мышц натягивают барабанную перепонку и создают шум.

Первая группа причин связана с воздействием на слуховой нерв или ткани, окружающие внутреннее и среднее ухо, — сказал Животов.

Вторая группа причин — это изменение движения крови в сосудах. Оно может быть вызвано уплотнением стенок сосудов, появлением атеросклеротической бляшки, анемией и артериальной гипертензией.

Отдельно врач упомянул как причину шума баротравму после перепада давления окружающей среды.

По мнению врача-невролога Александра Евдокимова, звон или шум в ушах может говорить о наличии и других серьёзных заболеваний. Например, не исключены сахарный диабет и проблемы в шейном отделе позвоночника.

Ещё одной причиной появления шума может быть приём лекарственных препаратов. Евдокимов советует проконсультироваться с лечащим врачом, поскольку лекарства могут быть с побочным эффектом. В любом случае в первую очередь следует измерить артериальное давление, только при его изменении в любую сторону могут проявиться шум или звон в ушах, подчеркнул врач.