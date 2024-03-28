Названы причины сбоя в аренде самокатов в Москве 28 марта В «Юрент» заявили, что сбой в аренде самокатов связан с неполадками в GPS

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Служба поддержки сервиса шеринга самокатов «Юрент» заявила NEWS.ru, что сбой аренды транспортных средств утром 28 марта в Москве связан с неполадками в работе GPS. Представители компании отметили, что функционал GPS не зависит от приложения компании, но может повлиять на его работу.

Проверили информацию. Проблемы с определением геолокации наблюдаются по всей Москве в разных сервисах — от навигационных приложений до фитнес-браслетов. Это связано со сбоями в работе GPS, которые не зависят от нашего приложения, но могут повлиять на его работу, — добавили в «Юрент».

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов заявил, что пользователи электросамокатов должны проходить обучение в автошколах и изучать ПДД. Он подчеркнул, что так электросамокатчики будут лучше осознавать свою ответственность и приучатся носить экипировку.

Кроме того, следует ввести для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) экзамены. Также Славнов раскритиковал решение правительства отказаться от регистрации электросамокатов. По его словам, номерные знаки нужны, чтобы идентифицировать владельцев СИМ. Он напомнил, что подобные знаки есть у сотрудников служб доставок, которые позволяют в случае происшествия на дороге их найти.