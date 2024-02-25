Названы причины резкого роста сбыта книг с рук РБК: в России почти на 50% выросли покупки книг с рук

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В России по итогам 2023 года на 47% вырос объем книг, проданных с рук, сообщает РБК со ссылкой на результаты анализа сервиса «Авито». По данным агентства, тенденция роста вторичного рынка книг вызвана ростом цен и снижением покупательной способности клиентов, а также уходом иностранных авторов.

Издание сообщает, что на новые книги, проданные в течение года, пришлось 34% общего объема реализованной продукции, остальные 66% — на уже бывшие в употреблении. При этом средняя цена на новую книгу достигла 1,4 тысячи рублей, на подержанную — одной тысячи рублей. Однако специалисты сервиса констатировали, что среди объявлений о продаже есть множество объявлений, где цены очень низкие, а некоторые таким образом продают целые библиотеки. Самыми популярными писателями на вторичном рынке оказались Джоан Роулинг, автор книг о вселенной Гарри Поттера, и Стивен Кинг. Спрос на их работы по сравнению с 2022 годом увеличился на 3% до 18%.

Как ранее сообщалось, в издательской группе «Эксмо-АСТ» считают недоразумением сообщения о том, что с прилавков российских магазинов пропадут некоторые книги классиков в контексте пропаганды ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Там также подчеркнули, что такие заявления не стоит считать реальной угрозой.