Названы причины, разрушающие мечты Зеленского о новом контрнаступлении Военэксперт Матвийчук: ВСУ не начнут наступление в ближайшие полгода

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru назвал три главных условия масштабного контрнаступления Украины. По его словам, ВСУ не смогут начать наступление ближайшие полгода.

Зеленскому нечего говорить, 21 мая он станет никем. Воспринимайте это как PR. Ему нужно делать вид, что он все еще президент Украины. В ближайшие полгода ВСУ не смогут нигде начать наступление. И то. Это не контрнаступление, а контрудар, контратака на определенном участке фронта, начать они могут ее везде, на любом участке ЛБС, но с ограниченными целями, — сказал эксперт.

Матвийчук добавил, что для начала масштабного контрнаступления ВСУ должны соблюсти три главных условия.

Первое — остановить наступающую сторону. Второе — нанести ей ряд тяжелых поражений, чтобы достичь превосходства в воздухе, на земле, а также огневого. Третье — экономика, промышленность страны должна на 100% перейти на военные рельсы, чтобы обеспечить все потребности вооруженных сил. Украина не способна выполнить ни одной из трех задач, — заключил он.

Ранее Анатолий Матвийчук в свою очередь допустил, что одной из причин провала ВСУ под Харьковом является украинская коррупция. Он подчеркнул, что в Киеве заявили о мощной линии обороны на этом направлении, но ее в действительности не оказалось. Эксперт отметил, что на это обратили внимание даже западные союзники Украины.