Названы причины появления морщин в молодом возрасте Косметолог Энтель: курение, алкоголь и ультрафиолетовые лучи приводят к появлению морщин

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Врач-косметолог Татьяна Энтель рассказала «Известиям», что причиной появления морщин в молодом возрасте могут стать внешние факторы, например, фотостарение, неправильный уход за кожей, курение и употребление алкоголя. Эксперт пояснила, что слишком активная мимика лица может также привести к появлению морщин раньше положенного срока. По ее словам, неправильное питание и малоподвижный образ жизни негативно влияют на кожу.

Так называемое фотостарение, вызванное воздействие ультрафиолетовых лучей, — одна из самых неочевидных причин раннего старения кожи. Особенно подвержены ему люди со светлой и чувствительной кожей, — сказала Энтель.

Специалист призвала обновлять каждые два часа солнцезащитные средства со спектром защиты 30+ и 50+, а также носить солнцезащитные очки.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что на завтрак следует употреблять чай, так как напиток является источником катехина, танина и антиоксидантов, которые оказывают благоприятное воздействие на организм. Эксперт добавила, что в зеленом чае содержится L-теанин, который стимулирует умственную деятельность. Она предостерегла от потребления кофе на завтрак. Специалист также порекомендовала на завтрак употреблять сыр вместо колбасы.