Названы причины, почему многие женщины готовы отменить новогодние гулянья Психолог Овчаренко: женщины готовы отменить новогодние гулянья в силу своей жертвенности

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Женщины готовы более, чем мужчины, отказаться от новогодних гуляний из-за склонности к жертвенности. Такого мнения придерживается семейный психолог Елена Овчаренко, связывая это с повышенной тревожностью представительниц слабого пола за своих мобилизованных близких, сообщает «Слово и Дело».

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 78% женщин и 70% мужчин поддерживают инициативу по отмене новогодних мероприятий, чтобы пожертвовать деньги на нужды мобилизованных россиян. По мнению психолога, результаты этого опроса связаны с особой тревожностью женщин. Подсознательно женщины уверены, что если супруг воюет в зоне специальной военной операции России на Украине, то и его жена не должна развлекаться, таким образом поддерживая его, подчеркнула Овчаренко.

Забирают кого? Мужчин. Женщины остаются одни. Плюс они более склонны к жертвенности. Подсознательно женщины считают, что раз муж не развлекается, а находится на военной операции, то она должна здесь вести более аскетичный образ жизни, как бы поддерживая его. Она готова поддержать мужчину тем способом, которым может, — пояснила Овчаренко.

При этом эксперт добавила, что полностью отменять новогодние праздники не стоит, поскольку жителям страны необходима отдушина, чтобы сохранить веру в будущее. Овчаренко заявила, что в такой напряженной обстановке люди должны сосредоточиться на действиях, которые могут способствовать улучшению ситуации для себя. Например, можно провести праздник в домашнем кругу или просто пригласить друзей.

Как сообщалось ранее, более 70% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в 2022 году, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Из них каждый второй объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии.