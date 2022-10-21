Женщины готовы более, чем мужчины, отказаться от новогодних гуляний из-за склонности к жертвенности. Такого мнения придерживается семейный психолог Елена Овчаренко, связывая это с повышенной тревожностью представительниц слабого пола за своих мобилизованных близких, сообщает «Слово и Дело».

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 78% женщин и 70% мужчин поддерживают инициативу по отмене новогодних мероприятий, чтобы пожертвовать деньги на нужды мобилизованных россиян. По мнению психолога, результаты этого опроса связаны с особой тревожностью женщин. Подсознательно женщины уверены, что если супруг воюет в зоне специальной военной операции России на Украине, то и его жена не должна развлекаться, таким образом поддерживая его, подчеркнула Овчаренко.

Забирают кого? Мужчин. Женщины остаются одни. Плюс они более склонны к жертвенности. Подсознательно женщины считают, что раз муж не развлекается, а находится на военной операции, то она должна здесь вести более аскетичный образ жизни, как бы поддерживая его. Она готова поддержать мужчину тем способом, которым может,пояснила Овчаренко.

При этом эксперт добавила, что полностью отменять новогодние праздники не стоит, поскольку жителям страны необходима отдушина, чтобы сохранить веру в будущее. Овчаренко заявила, что в такой напряженной обстановке люди должны сосредоточиться на действиях, которые могут способствовать улучшению ситуации для себя. Например, можно провести праздник в домашнем кругу или просто пригласить друзей.

Как сообщалось ранее, более 70% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в 2022 году, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Из них каждый второй объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии.