Названы причины, по которым женщины специально ищут «папиков» Психолог Журавлева заявила, что женщины могут искать «папиков» ради мести мужчинам

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Некоторые женщины намеренно ищут «папиков» — богатых ухажеров — желая отомстить за прошлые неудачные отношения, заявила NEWS.ru психолог Татьяна Журавлева. Эксперт отметила, что здесь одну из главный ролей играет негативный опыт — «я о нем заботилась, хранила верность, а он изменил и бросил».

Негативный прошлый опыт из разряда «я о нем заботилась, хранила верность, а он изменил и бросил». Любила когда-то парня простого, всю себя отдала: и красавица и умница и готовила хорошо и убиралась и верной была и поддерживала, а он так поступил. Так пусть же платят мужчины деньгами за ее жертвы, на которые она идет ради них. Появляется ощущение, что раз по мне плохое отношение у мужчин, то хоть буду жить в достатке за эти мучения, — объяснила Журавлева.

Эксперт отметила, что еще одна позиция, причем детская — желание переложить финансовую ответственность на мужчину. Такие женщины ищут себе «папика», а не партнера, подчеркнула психолог, потому что хотят чтобы другие люди решали их проблемы и исполняли желания, отсюда страх взять ответственность за свою жизнь.

Нет веры, что я заработаю сама на ту жизнь, которую хочу, поэтому нужен посредник между мной и деньгами. Но только вот такие женщины всегда будут зависимы от мужчин. Другая причина — искаженные ценности. Красота, дорогие вещи, богатая жизнь на показ, чтобы все завидовали. Без всего этого женщина чувствует себя никем. Для неё самореализация — это не про карьеру, а про выйти замуж за богатого, — заявила Журавлева.

Она также отметила и влияние окружения и доступной информации — «если вокруг все говорят, что это норма, то вы в это поверите рано или поздно, особенно, если вы молодая девушка и у вас ещё не сформировалась точка зрения».

Ранее Журавлева рассказала, что свидания на одну ночь — удел мужчин с низкой самооценкой. По ее словам, такие мужчины из-за проблем с самоутверждением не хотят тратить время на «усиленную работу над отношениями» и ухаживания, поэтому им «проще заплатить».