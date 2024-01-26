Названы причины, по которым Зеленский никогда «не замочит» Залужного Политолог Марков: Зеленский не может конкурировать с «агентом США» Залужным

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным есть борьба, но окончательно все решения утверждают США, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, речь идет не о конкуренции, а о «марионеточном правительстве» в Киеве.

Самый известный, популярный — Залужный, естественно. Но Украина — не вполне самостоятельная страна, ключевые решения принимают США. У них в теории написано так: чтобы марионетки не прирастали задницами к своим креслам, говоря по-научному — чтобы не получали слишком много политической субъектности, их нужно время от времени менять. Так поменяли [Петра] Порошенко на Зеленского. Американцам выгодно назначить того, кто уже популярен. Если популярность выше у Залужного, — значит, назначать его, замаскировав все под выборы. Зеленский не может «замочить» Залужного, так как последний — агент США. Если он «замочит» Залужного, то его снимут, — предположил Марков.

Политолог полагает, что Зеленский может «упрашивать» Вашингтон о том, чтобы его оставили на посту президента. При этом некоторые называют одним из потенциальных преемников Зеленского бывшего сотрудника офиса президента Украины Алексея Арестовича, но Марков считает, что «это не серьезно».

Может кто-то выпрыгнуть из второго ряда, чья популярность пойдет вверх, кто сейчас не на слуху, кто не запятнал себя чудовищными преступлениями, кто не несет ответственности за происходящее. Так выпрыгнул и Зеленский, — он же не из команды Майдана, кто управлял Украиной и кто в ответе за чудовищную катастрофу на Украине после Майдана, — отметил Марков.

Ранее СМИ писали, что Зеленский якобы решил уволить почти все военное руководство Украины, включая главкома ВСУ. Предположительно, он также отказался переводить Залужного в СНБО.