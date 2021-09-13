Названы причины, по которым трудно выучить иностранный язык

Если иностранный язык не изучать с самого детства, то в будущем выучить его не так просто. Проблемы в вопросе изучения языков — лингвистические и социально-психологические. Об этом порталу argumenti.ru рассказала руководитель департамента иностранных языков Международной академии бизнеса и управления, кандидат социологических наук, доцент Светлана Шермазанова.

Основные проблемы — лингвистические, и в качестве примера возьмём самый популярный язык — английский. Первая проблема, с которой сталкиваются люди при его изучении, — так называемые ложные друзья переводчика, — отмечает эксперт.

Это означает, что есть такие слова, которые похожи на русские по звучанию, однако обозначают совсем другое. Так, английское слово complexion не означает «комплекцию», а переводится как «цвет лица» и так далее, сообщила доцент.

По её словам, в иностранном языке огромное количество неологизмов, жаргонных выражений и идиом, которые в школах не изучаются, и при встрече с носителем языка можно просто не понять, что говорит собеседник. А ведь язык — это живой организм, и он постоянно меняется.

Что же касается социально-психологических проблем, то к ним относят зачастую мотивацию к обучению. Если в детстве ребёнка обычно заставляют всё делать, то уже во взрослой жизни ему мешают семейные заботы. Однако если появляется серьёзная мотивация, например возможность высокого заработка или переезд за границу, то обычно язык учится очень быстро, говорит специалист.

Ещё одной проблемой в изучении иностранного языка становится возраст. Чем старше человек, тем сложнее ему даются умственные процессы, так как с возрастом память ухудшается, а информация уже воспринимается с трудом, — резюмировала Шермазанова.

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