Названы причины, по которым люди теряют жильё

Основными причинами, по которым люди лишаются квартир, являются долги, недействительные сделки или использование жилья не по назначению. Причём в каждом конкретном случае решение об изъятии недвижимости может принять только суд. Об этом в интервью РИА Новости сообщил учредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков.

По словам Кулакова, самым простым способом, когда суд изымает у человека квартиру, является просрочка платежей по ипотеке. Текущая просрочка в РФ оценивается аналитиками до 70 млрд рублей, при этом расторгнуты могут быть до 10% ипотечных договоров.

Другая задолженность — задолженность по коммунальным платежам. В этом случае единственную квартиру у должника не изымут, но могут наложить арест на вторую, если таковая имеется.

Распространённой причиной изъятия жилья является признание сделки по его покупке незаконной. Это возможно, если при продаже были нарушены требования законодательства.

Например, если продавец недвижимости имеет большие долги, срочно, с существенной скидкой продаёт квартиру, а потом, в течении трёх лет после продажи, признается банкротом. Конкурсный управляющий может через суд оспорить сделку по продаже квартиры. Ещё один распространённый случай оспаривания сделки — нарушение прав членов семьи и несовершеннолетних детей, — рассказал Кирилл Кулаков.

Квартиру могут отобрать, если владелец использует её не по назначению: например, организует в жилом пространстве парикмахерскую. В этом случае квартира будет изъята и выставлена на продажу.

Ранее сообщалось. что россияне начали активно скупать новостройки. Доля проданного жилья в новостройках России уже достигла 60%. Подобная тенденция свидетельствует о стабильном спросе на новые квартиры.