Названы причины плохого самочувствия в конце зимы Диетолог Мещерякова: плохое самочувствие в конце зимы указывает на нехватку витаминов

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Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям», что снижение общего самочувствия, перепады настроения и плохое состояние кожи, волос, ногтей могут указывать на недостаток витаминов в организме — гиповитаминоз. Эксперт отметила, что одним из способов избежать данный недуг является сбалансированное питание. Она предупредила, что нельзя самостоятельно принимать ежедневно витаминные добавки, так как это может вызвать нарушение минерального обмена.

Все необходимое количество витаминов можно получить из продуктов питания, а вот ежедневное использование витаминных добавок может привести к другой крайности — гипервитаминозу — переизбытку витаминов, который вызывает нарушения минерального обмена, — сказала Мещерякова.

Она порекомендовала уделить внимание уровню кальция, железа и йода в организме. По ее словам, в случае необходимости лучше проконсультироваться у врача.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.