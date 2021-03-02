Названы причины отказов гражданам в открытии счёта в банке

https://static.news.ru/photo/217bf9a0-cb9d-11ea-a5cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проверки с документами, удостоверяющими личность, могут стать главной причиной для отказа гражданам в открытии счёта в банке. Об этом заявил исполнительный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Тимофей Перов.

Причин для отрицательного решения при открытии счёта или выпуска карты физическому лицу может быть много. Но чаще всего — это неполадки с документами, удостоверяющими личность: отсутствие паспорта или заменяющего его документа, наличие посторонних отметок в документах, — рассказал Перов в интервью агентству ПРАЙМ.

Также эксперт отметил, что отказать могут иностранцу, не имеющему всех необходимых для пребывания в стране документов, и тем, кого ранее уличали в мошеннических действиях. Однако клиент может фигурировать в «чёрных списках» финансового мониторинга и службы безопасности ошибочно: причиной тому — совпадение персональных данных.

Тимофей Перов отмечает, что гражданин имеет право требовать у банка официальное обоснование отказа. Если для отказа не было упомянутых в законе оснований, это является нарушением.

Ранее стало известно о новой схеме финансового обмана граждан в России. В соответствии с ней мошенники начисляют денежную сумму человеку якобы по ошибке, а затем просят вернуть эти деньги уже на другие реквизиты. В случае согласия клиента, платёж выступает в качестве так называемого «закрепительного», после которого карта будет привязана к определённому сервису в Интернете. Об этом писал NEWS.ru.