Названы причины охлаждения женщин в постели с мужем

Жёны проявляют меньший интерес к сексуальной близости с мужем из-за низкого либидо, разочарования в браке и рождения ребёнка. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на неназванное исследование сексологов и психотерапевтов.

Среди других причин также называется наличие у женщины многочисленных комплексов, а также жёсткой и обидной критики со стороны мужа. При этом нередко отсутствие близости может возникнуть из-за того, что некоторые женщины используют секс в качестве элемента шантажа для получения выгоды.

Также немаловажную роль могут сыграть бытовые условия, в частности домашний уют, отдельное проживание от родителей или соседей, а также финансовая стабильность.

Ранее телеведущая Елена Малышева заявила, что женские стринги никак не связаны с инфекциями мочеполовой системы. Она рассказала про новое исследование американских учёных, согласно которому само изделие не может стать причиной распространения инфекции.

При этом она отметила, что нижнее бельё необходимо менять каждый день, а стирать его нужно при температуре 60–70 градусов. Ведущая также добавила, что спать лучше всего без нижнего белья. По её словам, сон нагишом предотвращает развитие грибковых инфекций.