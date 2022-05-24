Названы причины нападения бродячих собак на человека Эксперт по работе с безнадзорными животными Фаттуш назвала причины нападения собак

Собаки становятся наиболее опасными весной и осенью, так как в эти сезоны они размножаются и защищают щенков при необходимости, заявила член Союза профессионалов по работе с безнадзорными животными Ольга Фаттуш. Она также посоветовала не предпринимать никаких агрессивных действий при конфликте с собакой, пишут «Невские Новости».

Бывают всплески два раза в год — весной и осенью, когда собаки приносят потомство. А потом, если есть щенки где-то в кустах, в подворотнях, мать защищает потомство. Если человек туда проберется, естественно, что будет агрессия, — пояснила Фаттуш.

Она напомнила, что строители часто заводят себе несколько собак, чтобы те охраняли стройку днем и ночью. После окончания работ животных бросают на месте. По мнению Фаттуш, это является одной из причин возникновения стай бродячих агрессивных псов. При встрече с одной из них специалист посоветовала не делать резких движений и звать на помощь.

Очень хорошо собака реагирует на вытянутую руку и на громкое «Стоп». Постойте, подождите или тихо двигайтесь, но не убегайте, потому что собака начнет играться. Лучше всего позвать кого-то на помощь, — резюмировала Фаттуш.

17 апреля в Башкирии собаки загрызли четырёхлетнего ребёнка. Трагедия произошла в деревне Сафарово Учалинского района. Когда мальчик катался около дома на велосипеде, на него накинулась стая собак. Ребёнок погиб мгновенно. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».