Названы причины изменения цвета зубов Стоматолог Кадькалова: зубы могут желтеть из-за красителей в продуктах питания и БАДов

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Врач стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова рассказал радио Sputnik, что цвет зубов может меняться из-за красителей в продуктах питания, бесконтрольного приема БАДов, а также из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Эксперт отметила, что особое внимание должны уделять люди, которые прошли процедуру отбеливания. В этом случае она посоветовала чистить зубы или полоскать рот после каждого приема пищи.

Цвет эмали может меняться не только из-за продуктов питания. Причиной потемнения зубов могут стать некоторые антибиотики, бесконтрольный прием БАДов, а также заболевания желудочно-кишечного тракта, — сказала Кадькалова.

Врач добавила, что, если специалист при осмотре заметит особый налет на зубах, то он может направить пациента к гастроэнтерологу.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.