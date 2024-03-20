Названы причины исчезающего интереса к сексу у поколения Z

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Так называемое поколение Z, или зумеры, не заинтересованы в интимной близости так, как их предшественники, рассказала автор научно-популярной литературы, эксперт в области отношений Трэйси Кокс. Ее исследование показало, что существует ряд причин, по которым молодежь не хочет вступать в отношения и избегает сексуальных связей, пишет Daily Mail.

Для зумеров интимная близость ассоциируется прежде всего с опасностями, нежели с получением удовольствия, говорится в исследовании. Новое поколение молодых людей не интересует секс как таковой, и этому есть объяснение.

По наблюдению Трэйси Кокс, зумеры взрослеют позже, чем представители предыдущих поколений. Это, по мнению эксперта, связано с увеличившейся продолжительностью жизни.

Если есть возможность жить до 100 лет, к чему спешить? — задается вопросом автор.

В связи с медленным взрослением молодежь все чаще делает выбор в пользу жизни с родителями. Этому способствовала пандемия коронавируса, экономическая и политическая нестабильность в мире, а также напряженность и «угроза мировой войны».

Кроме того, отмечает эксперт, зумерам не свойственен гедонизм, они гораздо реже пьют алкоголь, чем предыдущие поколения молодежи. Также, по мнению Кокс, секс стал слишком доступен, и представители поколения Z все чаще выбирают в пользу общения в соцсетях. Наконец, была замечена тенденция к возрастающей асексуальности среди молодежи. По данным сексолога и преподавателя Дебби Хербеник из Института имени Кинси, раньше в ее группе был как минимум один студент с асексуальным расстройством, сейчас их в среднем уже не менее трех. Все это в целом ведет к тому, что люди становятся несчастнее, заключила эксперт.

Ранее сообщалось об исследовании студентки Йельского университета (США), согласно которому молодежь всё больше теряет интерес к заведению отношений и созданию семьи. Респонденты честно признавались, что ими движут эгоизм и страх ответственности: жить для себя намного проще и финансово выгоднее, чем делить экономические тяготы с кем-то ещё, утверждают молодые люди.