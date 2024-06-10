Названы препараты, которые должны быть в аптечке при аллергии у детей Педиатр Попова: антигистаминные препараты можно использовать при укусе пчел

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Антигистаминные препараты должны быть в аптечке на случай укусов насекомых и необычных реакций на пищевые продукты, пыльцу и другие вещества, заявила NEWS.ru заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России врач-педиатр Надежда Александровна Попова. Специалист также призвала использовать отпугивающие насекомых средства, когда ребенок отправляется на прогулку в парк или лес.

Если ребенка ужалила пчела, надо как можно быстрее аккуратно удалить жало. При наличии сильной аллергической реакции на яд пчел или ос следует сразу дать антигистаминный препарат и далее обработать место укуса антисептиком, нанести на пораженный участок гель с антигистаминным средством в составе. После этого родителям обязательно необходимо отвести ребенка к врачу, — поделилась педиатр.

По словам врача, если ранее подобной реакции на яд жалящих насекомых не было, то несколько дней нужно мазать пораженный участок гелем и принимать лекарства против аллергии. Соблюдать рекомендации необходимо до улучшения состояния. Однако даже при отсутствии выраженной реакции при нескольких укусах или укусах в области лица, слизистых оболочек нужно обязательно обратиться к врачу.

Ранее Попова объяснила родителям, как вести себя при неглубоких ранах и ссадинах у ребенка. Врач уточнила, что их лучше всего обработать антисептическим средством.