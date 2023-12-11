Названы преимущества «панелек» перед новостройками Эксперт по недвижимости Ромодин: «панельки» превосходят новостройки по качеству

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советские «панельки» превосходят новостройки по качеству, благодаря чему «стареют» гораздо медленнее, заявил «Мосленте» эксперт по недвижимости Денис Ромодин. Кроме того, они, по его словам, обычно находятся в престижных районах города, а не на окраинах.

Многоэтажки П-3 благодаря своему расположению в престижных локациях, а также качеству строительства, которое на порядок выше сегодняшнего, остаются престижными жилыми домами. Да, время от времени они требуют капитального ремонта коммуникаций, но стареют эти «панельки» медленнее, чем то, что выходит на рынок сегодня, — заявил Ромодин.

Среди минусов «панелек» можно выделить отсутствие гибкости планировок. Кроме того, такие дома не предусматривают малогабаритное жилье, пользующееся большой популярностью. Даже однокомнатные квартиры в «панельках» включают не менее 40 «квадратов», что, по сегодняшним меркам, — роскошь, добавил эксперт.

Ранее эксперты предположили, что ужесточение условий льготной ипотеки лишит рынок недвижимости 30% потенциальных покупателей. По их словам, увеличение суммы первоначального взноса критично для многих граждан.