Названы предвестники инсульта Кардиолог Ашихмин рассказал про предвестники инсульта

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Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин заявил о симптомах, которые могут говорить о скором инсульте. Эксперт рассказал, что на это могут указывать сильные головные боли и боль в области груди. По его словам, в этой ситуации нужно контролировать показатели артериального давления: если оно поднимается выше 140/90, то это уже опасное состояние, пишет «Газета.Ru».

На инсульт могут указывать сильные головные боли и боль в области груди. Если артериальное давление поднимается выше 140/90, то это уже опасное состояние, — поделился Ашихмин.

Он добавил, что инфарктам и инсультам чаще подвергаются курильщики, люди с лишним весом, а также гипертоники. Он посоветовал внимательно следить за уровнем холестерина в крови.

Врач-кардиолог Владимир Хорошев ранее заявил, что людям, у которых есть проблемы с сердцем, нужно осторожно посещать летом продуктовые супермаркеты. Эксперт пояснил, что в определённых отделах поддерживают низкую температуру, а резкий перепад температур может стать причиной инфаркта. Он добавил, летом такие отделы следует избегать пожилым людям и детям младше четырех-пяти лет. Специалист порекомендовал не задерживаться в таких отделах, а для этого он посоветовал заранее планировать свои покупки.