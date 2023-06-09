Названы правила успешной социализации щенка Кинолог Голубе посоветовал не препятствовать щенку изучать мир

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Для успешной социализации хозяева не должны препятствовать щенку изучать мир, а, наоборот, должны помогать расширить горизонты питомца, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» он отметил, что первые три месяца жизни собака учится общаться с людьми и сородичами, а с третьего по пятый месяц щенок открыт для новых впечатлений.

Во время социализации щенок изучает мир. Не препятствуйте этому и расширяйте горизонты собаки как можно раньше, — пояснил кинолог.

По словам Голубева, пропускать период социализации нельзя, иначе в будущем хозяин столкнется с поведенческими проблемами питомца. До прививок можно выгуливать щенка по 10-15 минут, хотя бы на руках. Это необходимо, чтобы животное адекватно воспринимало окружающую среду. После карантина кинолог советует выстраивать график прогулок, приучать питомца к поводку. Если щенок начинает бояться, то нельзя брать его на руки. Стоит хвалить животное за правильное поведение и спокойно предотвращать агрессию.

Стабильное поведение собаки зависит от того, признала ли она хозяина лидером. Нужно вводить правила и следовать им. В первые шесть месяцев хозяину необходимо выстроить ролевую модель с питомцем: чаще гулять, играть, дрессировать и проводить вместе время. Голубев пояснил, что обозначенные правила нельзя менять. Кроме того, не стоит ограничивать жизненное пространство собаки: щенок должен знакомиться с миром.

Чтобы в будущем наслаждаться жизнью вместе с уверенным в себе, счастливым и послушным псом приложите максимум усилий в период социализации щенка, — заключил Голубев.

Кинолог ранее посоветовал начинающим собаководом присмотреться к небольшим породам, которые отличаются умеренной активностью и дружелюбным характером. Он порекомендовал не выбирать себе в компаньоны собак, за которыми требуется сложный уход, чтобы случайно не навредить животному.