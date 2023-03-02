Названы правила поведения, спасающие жизнь в метро Эксперт по выживанию Макеев посоветовал держать дистанцию в метро, чтобы не погибнуть в толкучке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время поездок на метро важно обращать внимание на ограничительные линии и соблюдать дистанцию даже в толпе, рассказал в беседе с NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. По его словам, в час пик на станциях необходимо быть предельно внимательным и осторожным, чтобы не получить травму или не погибнуть.

Первое — обращайте внимание на ограничительные линии, они не просто так нанесены. За них ни в коем случае нельзя заходить. Час пик или нет — неважно, ни в коем случае не заглядывайте в тоннель: «Когда там приедет поезд?». Для этого есть табло, не подпускайте к краю платформы детей, даже если поезд еще не подъезжает. Не подвергайте себя опасности, держите дистанцию, — подчеркнул Макеев.

Эксперт добавил, что если в метро слишком много людей, то не следует лезть в толпу: лучше пропустить поезд и немного продвинуться в очереди, нежели упасть и получить перелом или другую травму. Макеев отметил, что не следует пытаться впихнуться в переполненный вагон: другие пассажиры могут оттолкнуть человека, из-за чего он рискует провалиться или застрять между поездом и платформой.

Кроме того, напомнил специалист, в переполненном вагоне неудобно ехать: что-то пережмут, испачкают обувь, одежду. По словам эксперта, в час пик активизируются карманники, поэтому лучше пропустить поезд и опоздать на 5–10 минут, чем лишиться вещей, получить травму или погибнуть.

Ранее на станции «Октябрьское Поле» Московского метрополитена погиб человек. Мужчина попал под поезд.