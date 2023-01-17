Названы правила измерения артериального давления Врач Демьяновская: разное давление на левой и правой руке может говорить о заболевании

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Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что разница в результатах последовательного измерения давления на левой и правой руке может говорить об атеросклеротическом поражении сосудов. Эксперт предупредила, что измерения следует проводить с интервалами в одну-две минуты после пятиминутного покоя. Она предупредила, что признаком наличия заболевания является устойчивое различие в результатах измерения.

Различия в результатах давления на левой и правой руке имеют значение, только если они выявлены при одновременном измерении на обеих руках. При стойкой разнице показателей давления на правой и левой руке более 15 мм рт. ст. вероятно атеросклеротическое поражение сосудов, — пояснила Демьяновская.

Специалист порекомендовала завести дневник артериального давления и заносить туда показатели замеров. По ее словам, врач сможет дать более точный диагноз при изучении этих данных.

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