Названы правила безупречного поведения на корпоративе Организатор Левитина: на корпоративе нужно уважать личные границы коллег

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Корпоратив не является поводом нарушить личные границы коллег и не уважать их желание побыть в одиночестве, рассказала NEWS.ru организатор мероприятий Анастасия Левитина. По ее словам, на таких мероприятиях лучше избегать спиртных напитков.

Уважайте личные границы коллег, их желание побыть в одиночестве даже на корпоративе. Не забывайте о приличии, ваше поведение повлияет на карьеру. Избегайте спиртных напитков, лучше полностью отказаться даже от шампанского. Из-за алкоголя поведение становится неадекватным, — отметила Левитина.

Собеседница напомнила, что на празднике не стоит навязывать свое общество и разговаривать о работе. Эксперт объяснила, что подобные беседы создают напряженную атмосферу.

Не навязывайте свое общество, избегайте разговоров о работе, что не создавать напряженную атмосферу. Будьте дружелюбны и вежливы. Избегайте сплетен и негативных разговоров. Лучше не задерживаться на мероприятии до самого конца, лучше уйти после основной части. При этом не забудьте поблагодарить руководство и организаторов за прекрасный вечер, — подытожила Левитина.

Левитина ранее обратила внимание на то, что пары стали чаще отказываться от излишеств и ненужных для себя деталей на мероприятиях. Она добавила, что сейчас молодожены предпочитают сосредоточиться на эмоциях и важной для себя символике. Помимо этого, клиенты стараются провести свадьбу в узком кругу близких родственников и друзей.