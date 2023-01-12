Названы правила безопасной аренды квартиры Арендаторам посоветовали не платить комиссию риэлтору заранее

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Комиссия риэлтору выплачивается одновременно с подписанием и оплатой аренды, поэтому отдавать деньги заранее не надо, пишет «Радио 1». При подписи договора аренды следует обратить внимание, скольким собственникам принадлежит квартира. Если их несколько, а во время подписания договора присутствует только один, подписывать документы не стоит.

Прежде чем искать квартиру необходимо выбрать способ поиска. В современном мире самым актуальным является вариант использовать сервисы по подбору жилья.

В приложениях есть фильтры для поиска. Можете выбрать подходящий район, цену, количество комнат и другие важные для вас параметры. Так вы уберете большую часть квартир, которые точно не подходят, — советует издание.

Всегда следует обращать внимание, кто публикует объявление: риэлтор, собственник или агентство. Это необходимо, чтобы узнать, нужно ли будет платить комиссию, которая обычно составляет 50-100% от стоимости аренды. После этого необходимо позвонить арендодателю и уточнить все волнующие нюансы.

При осмотре квартиры следует обращать внимание на работу бытовой техники. Также стоит внимательно осмотреть мебель на наличие повреждений. После этого следует попросить выписку из ЕГРН, чтобы убедиться, что квартиру вам сдает собственник.

При заключении договора лучше заранее обсудить, на какой срок планируется съем квартиры, чтобы арендодатель не мог выселить съемщика раньше или выплачивал штраф в подобной ситуации. Также следует провести опись имущества — это пригодится при съезде с квартиры.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить оплачивать аренду квартиры с помощью материнского капитала. Политолог направил письмо главе Минтруда. Орлов считает, что это поможет родителям в случае, если они не могут приобрести жилье в ипотеку.