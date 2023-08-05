Названы последствия возможного разлива нефти для черноморских птиц Эколог Курбатова: возможный разлив нефти в Черном море может погубить водоплавающих птиц

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возможный разлив нефти в Черном море (ЧМ) очень опасен для обитателей побережья, особенно для птиц — чаек, буревестников, бакланов и других, рассказала NEWS.ru кандидат биологических наук, доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова. По ее словам, подобные загрязнения могут стать губительны для всех обитателей ЧМ — от фитопланктона до дельфинов.

Если говорить о побережье, то страдают птицы — чайки, буревестники, бакланы. Помните аварию в Мексиканском заливе? Птицы выделяют особое сало, не позволяющее перьям намокнуть во время той же охоты. Но из-за нефти они просто не могли взлететь и погибали. Кроме того, в пятно нефтепродуктов может попасть дельфин, — добавила Курбатова.

Она не исключила, что в результате возможного разлива нефти пятно из углеводородов растянется на сотни квадратных километров. По ее словам, в первую очередь может пострадать самый верхний слой морской экосистемы — фитопланктон, так как пленка практически полностью перекрывает доступ квантов света, замедляя фотосинтез, из-за чего живая масса гибнет.

Курбатова подчеркнула, что возможная подобная катастрофа в Черном море грозит ростом числа случаев онкологических заболеваний и тератогенного воздействия на эмбрионы человека. Последний фактор, по ее словам, может вызвать рождение детей с нарушениями развития.

Она отметила, что подобные загрязнения сделает невозможным рыбный промысел в пострадавших районах минимум на год.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинских морских дронов в Керченском проливе был поврежден гражданский российский танкер SIG. Он находился на якорной стоянке 471.

При этом в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что разлива топлива с танкера, получившего повреждения в Керченском проливе при атаке украинской стороной, нет.