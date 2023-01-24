Названы последствия употребления в пищу хлеба с плесенью Диетолог Соломатина предупредила о воспалении печени из-за употребления плесневого хлеба

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Частое употребление в пищу плесневого хлеба может привести к воспалению печени и фиброзу, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» эксперт отметила, что если за один раз съесть продукт с большим количеством плесени, то такие симптомы, как тошнота, рвота и резь в животе, проявятся незамедлительно.

Если регулярно употреблять такой хлеб в пищу, то могут возникнуть проблемы с печенью. Она все время пытается задержать различные токсины. Когда идет очень большая нагрузка токсинов, ее клетки не справляются, и в конечном итоге орган сам начинает повреждаться. Может быть воспаление самой печени, потом формируется рубцовая ткань, то есть фиброзы, — объяснила диетолог.

Соломатина отметила, что из-за регулярного поступления плесени в организм перенапрягается иммунная система. Это происходит оттого, что опасные для организма вещества проникают в кровь, а иммунная система должна с ними бороться. Диетолог добавила, что срезать плесневелые части хлеба нет смысла, поскольку в остальном продукте уже также начались необратимые процессы.

Врач также посоветовала при покупке хлеба обращать внимание на его запах и на дату изготовления.

Микробиолог Евгений Плисов ранее предупредил, что заплесневелое варенье может навредить почкам и печени. Такой продукт, по его словам, следует выбросить, есть его нельзя. Просто снять верхний слой — плохое решение, потому что плесень пропитывает токсинами и остальную часть варенья.