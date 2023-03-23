Названы последствия чрезмерного увлечения соевым соусом Диетолог Павлюк предупредила о головной боли из-за злоупотребления соевым соусом

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Употребление соевого соуса может вызвать головную боль, головокружение, одышку и потливость из-за содержащегося в нем глутамата натрия, предупредила врач-диетолог Наталья Павлюк. Специалист рассказала «Москве 24», что такие побочные эффекты происходят при злоупотреблении или при индивидуальной непереносимости.

В процессе брожения в соевом соусе образуется глутамат натрия. При его избыточном употреблении и при индивидуальной непереносимости могут возникать такие побочные эффекты, как головокружение, потливость, сердцебиение, головная боль, одышка, — пояснила врач.

По словам диетолога, в соевом соусе одним из основных ингредиентов является соль. Она напомнила, что количество соли в рационе должно быть минимально, особенно при хронических заболеваниях. Кроме того, злоупотребление этим продуктом может негативно отразиться на внешности, вызывая отеки, из-за которых растягивается кожа и теряется форма лица.

Врач рассказала, что существует мнение об опасности сои для мужского организма. Диетолог пояснила, что это связано с содержанием фитогормонов, которые близки к женским половым гормоном, но на данный момент отрицательное влияние на мужчин научно не доказано.

Павлюк посоветовала выбирать соевый соус, который содержит в себе только соль, воду, соевые бобы и пшеницу. От соуса с другим составом лучше отказаться.

Врач-диетолог Валерия Шапошникова ранее посоветовала отказаться от употребления термически обработанных мясных продуктов, таких как хамон, бекон или шашлык. По ее словам, в результате обработки при высоких температурах и в присутствии воздуха в них появляется вредный холестерин.