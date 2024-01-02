Политолог допустил неприятные сюрпризы для ВСУ после ударов по Белгороду Политолог Перенджиев допустил удары по пунктам военного управления на Украине

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

ВСУ могут не предполагать о том, какие неприятные сюрпризы им готовит российская армия после украинских ударов по Белгороду, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В то же время военный политолог отметил, что ВС РФ не будут бить по мирному населению Украины.

Наносим удары по пунктам военного управления, расположению техники. По мирным жителям мы стрелять не будем. По государственным структурам — кто-то еще говорил «накрыть Банковую» — мы не будем. А вот по пунктам военного управления, скопления техники и военных, комбатантов мы будем бить, как это и положено. Это и будем делать дальше. Я не исключаю неприятных сюрпризов для украинской стороны, которые уготовила Россия. Может быть ответ, о котором Украина и не может предполагать, — заявил Перенджиев.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина создала линию обороны по правому берегу Днепра, а Одесса защищена минными полями с пляжной стороны моря и дополнительными укреплениями. Аналитик предположил, что операция на этом участке может быть непростой и продолжительной.

Также Кнутов предположил, что российским войскам потребуется не менее трех-четырех месяцев для взятия Одессы. Он допустил проведение такой операции после того, как ВС РФ возьмут под контроль всю территорию Донбасса.