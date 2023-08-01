Названы последствия слишком частого использования шампуней от перхоти Трихолог Нагайцева предостерегла россиян от частого использования шампуней от перхоти

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Постоянное использование шампуней от перхоти может только усугубить проблемы, поскольку нарушается баланс кожи, рассказала NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, подобные средства при отсутствии перхоти можно использовать раз в неделю в качестве профилактики.

Постоянно использование шампуней от перхоти не требуется, их можно использовать как профилактическое средство раз в неделю. Когда нет обострения, кожа находится в балансе, а использование шампуня с антимикотическими компонентами может нарушить это равновесие, — сказала Нагайцева.

Специалист добавила, что шампуни от перхоти, в составе которых есть антимикотические компоненты, используются только в период обострения, когда имеются зуд и покраснения на коже. Подобные моющие средства назначаются в течение 10–14 дней, в некоторых случаях необходимо использовать месяц. За это время кожный процесс разрешается и терапия отменяется.

Ранее трихолог сообщила, что перхоть появляется из-за неправильно подобранного гигиенического средства. Нагайцева подчеркнула, что при выборе подходящего шампуня нужно проконсультироваться со специалистом.