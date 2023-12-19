Названы последствия решения Росфинмониторинга для книг Акунина Юрист Вербицкая: внесение Акунина в список террористов не означает запрета книг

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Решение Росфинмониторинга о включении писателя Бориса Акунина в список террористов и экстремистов приведет к заморозке его банковских счетов в России, сообщил РБК со ссылкой на юриста Константина Добрынина. Он отметил, что такое включение подразумевает заморозку средств и имущества на территории страны, а также запрет на создание общественных и некоммерческих организаций.

Фактически после сегодняшнего решения нормальная юридическая жизнь писателя в России становится невыносимой, — отметил Добрынин.

Другой юрист Юлия Вербицкая добавила, что помимо этого, будет ограничен доступ к операциям с деньгами и имуществом, за исключением зарплаты в пределах 10 000 рублей в месяц. Ограничения также затронут финансовые операции для уплаты штрафов и других обязательных платежей. Эти ограничения, по словам Вербицкой, распространяются даже на членов семьи, не имеющих собственного дохода и проживающих отдельно.

Тем не менее, включение в реестр не означает запрета на распространение книг или экранизации произведений Акунина. Для этого потребуется экспертная оценка наличия в них материалов с террористическим или экстремистским содержанием, отметила Вербицкая.

Ранее комиссия Государственной думы, которая занимается расследованием вмешательства иностранных стран во внутренние дела России, обратилась к Минюсту РФ с запросом признать писателя Бориса Акунина иностранным агентом.