Названы сроки получения шенгенских виз после отмены упрощенного режима АТОР: срок получения шенгенской визы увеличится до шести месяцев

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили последствия расторжения договора ЕС и РФ об упрощенном порядке выдачи «шенгенов» россиянам. Увеличится время обработки виз, потребуется больше документов для их оформления, а также вырастет стоимость сбора с €35 до €80. При этом общий срок получения визы может увеличиться до шести месяцев.

Кроме того, сократится количество долгосрочных и многократных шенгенских виз для россиян. Самыми распространенными будут въездные документы, оформленные строго под даты поездки. При этом ранее действующие визы аннулированы не будут. Таким образом, россияне, с долгосрочными «шенгенами» смогут въезжать в страны ЕС до окончания срока их действия.

Дата прекращения соглашения Евросоюза и России на данный момент не названа.

31 августа Евросоюз достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в Брюсселе договорились о необходимости выдавать визы «специфическим группам россиян».

Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом заявил, что жители Евросоюза тоже столкнутся с неудобствами, приезжая в РФ, если власти ЕС введут ограничения по выдаче виз россиянам. Он подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за развитием ситуации.