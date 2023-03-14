Названы последствия ошибок при массаже лица Косметолог Попова: ошибки при массаже лица могут привести к отекам и высыпаниям

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Ошибки при самомассаже лица могут привести к отекам, высыпаниям и кровоизлияниям на коже, рассказала «Москве 24» косметолог Татьяна Попова. По ее словам, нельзя делать быстрые и резкие движения, поскольку это может спровоцировать застой лимфы. Врач подчеркнула, что плавные массажные движения позволят улучшить ток лимфы, а движения от центра лица к его периферии минимизируют растяжения кожи.

Чем плавнее будут массажные движения, тем лучше. В противном случае произойдет застой лимфы, и лицо начнет отекать <...> Еще одна ошибка — хаотичные массажные движения. Пальцы должны двигаться строго от центра лица к его периферии, чтобы минимизировать растяжение кожи, — объяснила Попова.

Косметолог также контролировать интенсивность воздействия на кожу при самомассаже лица. Движения должны быть мягкими, иначе на нем появятся синяки и кровоизлияния. Также врач отметила, что перед процедурой нужно тщательно очистить кожу, иначе на ней появятся гнойнички и сыпь. Помимо того, при наличии высыпаний в виде акне и любых других повреждений кожи массаж лица противопоказан, поскольку он может усилить воспалительный процесс. Также его нельзя делать в период восстановления после химических пилингов и инъекционных процедур.

Косметолог Оксана Павленко ранее рассказала, что микротоковая терапия противопоказана людям с эпилепсией и расстройствами центральной нервной системы. По ее словам, также микротоки запрещено использовать при кардиопатии, сердечной аритмии и онкологии в ее острой форме или в стадии ремиссии, которая длится менее пяти лет. Помимо того, процедуры нельзя делать людям со штифтами, золотыми нитями, пирсингом или кардиостимулятором в зоне воздействия.