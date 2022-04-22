Названы последствия ограничения работы гипермаркетов по воскресеньям

Ограничение работы продуктовых гипермаркетов по воскресеньям может привести к нарушению естественной конкуренции, считает экономист Никита Масленников. По его мнению, неправильно выделять отдельные торговые площадки, ущемляя интересы других представителей отрасли, пишет «Москва 24».

Выделять какие-то отдельные торговые площадки, ущемляя интересы других, на мой взгляд, неправильно. Мы тем самым нарушаем естественную конкуренцию. Так что я не уверен, что это полезное предложение, — уточнил Масленников.

По его словам, гипермаркеты в текущей экономической ситуации также нуждаются в поддержке государства, так как испытывают трудности с трафиком. Масленников назвал ярмарки и схожие мероприятия «полезной вещью». По его мнению, они достаточно конкурентоспособные и пользуются спросом. Однако он считает, что потребителей не стоит искусственно «заталкивать» на ярмарки.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев выступил с предложением ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям. Это даст стимул развитию фермерских рынков, говорится в его письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.